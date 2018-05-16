СМИ: Германия получила образец «Новичка» еще в 1990-е годы от российского информатора

Внешняя разведка Германии BND получила образец нервно-паралитического газа «Новичок» еще в 1990-е годы. Об этом сообщили в совместном расследовании журналисты из газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung и телеканалов WDR и NDR.

По информации СМИ, образец химического вещества передал российский ученый-химик, который уже был информатором некоторое время. В обмен спецслужбы пообещали перевести его с семьей на Запад.

После попадания вещества в Германию, Минобороны и канцелярия Гельмута Коля передали привезенное вещество в Швецию, откуда и узнали формулу химиката.

Об этом химическом веществе Германия сообщила союзным странам, в том числе Великобритании и США. Позже была сформирована группа из пяти стран по изучению вещества.

Журналисты утверждают, что об этом не объявляли публично, чтобы не портить отношения с администрацией Бориса Ельцина. Однако один из представителей канцлера Германии во время встречи в России сообщил Москве, что Германия в курсе о работе над запрещенными веществами.

Ранее, 3 мая, президент Чехии Милош Земан рассказал в интервью телеканалу Barrandov, что в НИИ чешского Министерства обороны проводилось исследование, для которого произвели вещество А-230, относящийся, по некоторым данным, к семейству «Новичок».

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что отравляющее вещество могло производиться в Чехии, а также в Великобритании, Словакии, Швеции и США.

По версии Великобритании, именно «Новичком» был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва все обвинения отрицает.