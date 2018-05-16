СК назвал самоубийство причиной смерти в СИЗО бизнесмена Пшеничного

Предприниматель Валерий Пшеничный, у которого нашли следы пыток на теле, покончил с собой в СИЗО Санкт-Петербурга, заявил ТАСС руководитель главного следственного управления СК по Петербургу Александр Клаус.

«В мотивах мы разбираемся — имело ли место доведение до самоубийства, если да, то с чьей стороны — со стороны органов следствия, службы исполнения наказания, сокамерников? Все это отрабатывается», — сказал Клаус.

Ранее ФСИН возобновил проверку по факту смерти бизнесмена после того, как «Новая газета» сообщила, что Пшеничный подвергся пыткам: у него был сломан позвоночник, на теле – колотые и резаные травмы, а во рту нашли следы электротравмы от шнура кипятильника.

Пшеничного арестовали в январе 2018 года. По версии следствия, его компания «НовИТ ПРО» завысила стоимость контракта на разработку компьютерной модели подлодки «Варшавянка» для завода «Адмиралтейские верфи».

В начале февраля Пшеничного нашли мертвым в камере СИЗО № 4 в Санкт-Петербурге. Как объяснили тогда во ФСИН, мужчина на время остался в камере один, а затем был найден повешенным.