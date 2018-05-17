МЧС подготовило реформу пожарного надзора после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

МЧС России разрабатывает поправки в закон «О пожарной безопасности». Такое решение принято после обнаружения многочисленных недочетов в обеспечении пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий.

В ведомстве предлагают установить пожарной надзор над объектами защиты, то есть над конкретными зданиями и сооружениями. Проверки и «профилактические рейды» МЧС будут проводиться без предупреждения владельцев. Кроме того, ведомство намерено сделать обязательными ежеквартальные противопожарные тренировки с участием пожарных.

МЧС предлагает также проверять проектную документацию здания на предмет соответствия пожарной безопасности и выдавать разрешение на их строительство или запрещать его. Ведомство сможет приостановить работу здания, если обнаружит грубые нарушения лицензионных требований и правил пожарной безопасности.

Напомним, массовые проверки эксплуатации общественных зданий, в том числе торговых и развлекательных центров, начались после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Возгорание началось 25 марта на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате погибли 64 человека, среди них — 40 детей.