Глава СПЧ раскритиковал законопроект о наказании за помощь в исполнении санкций против России

Глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов раскритиковал поправки об уголовной ответственности за помощь во введении и исполнении антироссийских санкций, говорится на сайте СПЧ.

По его словам, каждый россиянин может стать фигурантом уголовного дела «при произвольном правоприменении».

Он напомнил, что США и западные страны ввели санкции против России после начала военного конфликта на юго-востоке Украины. При этом члены СПЧ ездили на Донбасс, чтобы передавать гуманитарную помощь. «Членов совета тоже нужно наказать в таком случае. Мы вполне умышленно ехали на Донбасс, чтобы везти туда кровь и медикаменты», — отметил Федотов.

Глава СПЧ добавил, что не представляет себе, как можно понять, были ли действия человека направлены на введение санкций против России или нет: «Если говорить о действиях, способствовавших введению западных санкций, то, например, и решение о воссоединении России с Крымом тоже было одной из причин введения ограничений. Кого же мы будем за это наказывать?».

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Ранее в Госдуме заявили, что зампред движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под новый закон. Причиной послужило лоббирование правозащитником «акта Магнитского» в иностранных государствах. «Это называется явкой с повинной по данному составу, если он [законопроект] будет принят», — подчеркнул первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

15 мая Госдума в ответ на американские ограничительные меры приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США и других западных стран. Вместе с ним Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс России о наказании за помощь во введении и исполнении антироссийских санкций, по которым может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.