Трамп поручил разработать новые санкции против России за нарушение договора о ликвидации ракет

В США начнут разрабатывать санкции против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Соответствующее поручение президент США Дональд Трамп дал госсекретарю Майку Помпео и министрам финансов, обороны, торговли и директору Национальной разведки, говорится на сайте Белого дома.

Чиновники должны будут разработать план по «введению дополнительных санкций против России» согласно разделу 1244 «С» закона о военном бюджете на 2018 год.

Ограничительные меры могут быть введены против лиц, которые отдавали приказы по неисполнению договора о ликвидации РСМД, в том числе и против высокопоставленных правительственных чиновников. Власти США могут заблокировать их американские активы, запретить им въезд в страну и ввести «любые другие санкции, которые президент сочтет подходящими».

Договор о ликвидации РСМД был подписан между СССР и США в 1987 году. Он предполагает отказ от использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней и малой дальности. Впоследствии США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в разработке и хранении подобных ракет и нарушении договора.

Ранее в апреле США ввели санкции против российских олигархов, государственных чиновников и юридических лиц. Большинство из них уже фигурировали в «кремлевском списке», в который администрация Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину. В ответ в России разработали законопроект о противодействии США и западным странам и поправки о наказании за помощь в испольнении антироссийских санкций. Их приняли в первом чтении.