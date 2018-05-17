ТАСС: Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста по семейным обстоятельствам ради поездки в Ростов-на-Дону

Фигурант дела «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, вернулся в Москву из Ростова-на-Дону, куда на несколько дней его отпустили по семейным обстоятельствам, сообщил ТАСС информированный источник.

«Серебренников прилетел обратно в Москву из Ростова-на-Дону. Следственный комитет разрешил режиссеру поездку в связи с семейными обстоятельствами», — рассказал он.

По информации телеграм-канала Mash, связанного с Life, режиссер ездил в Ростов-на-Дону, чтобы поухаживать за 84-летним отцом, сломавшим ногу. Ранее умерла мать Серебренникова Ирина Литвин. Тогда следствие отказалось отпустить режиссера, чтобы увидеть ее при жизни. Ему разрешили присутствоать только на церемонии прощания.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа». Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.

Другой фигурант дела, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, до 14 мая находившийся в СИЗО, был отпущен под подписку о невыезде. Такое решение было принято с учетом возраста и состояния здоровья экс-директора, которого ранее госпитализировали в тяжелом состоянии прямо из зала суда. Позднее врачи выписали его из больницы.