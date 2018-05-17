Новая газета

СК возбудил дело против 15 судей Конституционного суда Украины за непризнание статуса Крыма

Политика

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Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело на 15 судей Конституционного суда Украины (КСУ). Их подозревают в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ).

Основанием для уголовного преследования стало то, что КСУ не признал декларацию о независимости Крыма соответствующей Конституции Украины. Следствие считает, что это нарушает право народа на самоопределение, гарантированное Уставом ООН. 

«В силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие», — говорится в заявлении СК.

Следственный комитет напомнил, что присоединение Крыма и Севастополя к России было признано Конституционным судом России в соответствии с российской Конституцией.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За присоединение полуострова проголосовали более 95% жителей. Украина считает Крым оккупированной территорией.

16 мая в Керчи открыли движение на Крымском мосту, строительство которого началось в феврале 2016 года в ответ на объявление транспортной блокады полуострова со стороны Украины. На возведение объекта было потрачено 227,92 млрд рублей.

Теги:
уголовное дело, россия, крым, украина, следственный комитет, ek
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