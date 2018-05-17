В Китае запустили первую частную ракету-носитель

В Китае состоялся первый запуск ракеты-носителя, разработанной компанией OneSpace. Она стала первой ракетой в стране, спроектированной частной коммерческой фирмой.

Ракета способна вынести на орбиту до 100 кг груза. Она работает на твердом топливе. Разработчики смогли снизить его потребление на 30% благодаря энергосберегающим технологиям.

VIDEO: China's OneSpace launches the country's first private rocket pic.twitter.com/F6wvgT132g — People's Daily,China (@PDChina) May 17, 2018

Как пишут СМИ, запуск на северо-западе Китая прошел успешно. По словам разработчиков, на создание ракеты ушло около трех лет. На ее строительство потратили около 78 миллионов долларов.

Компания OneSpace была создана в 2015 году. Она намерена разрабатывать недорогие компактные малогабаритные ракеты для спутников. По словам основателя OneSpace Шу Чанга, цель компании —сделать в будущем путешествия в космос доступным для всех людей.