Новая газета

В Китае запустили первую частную ракету-носитель

Экономика

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В Китае состоялся первый запуск ракеты-носителя, разработанной компанией OneSpace. Она стала первой ракетой в стране, спроектированной частной коммерческой фирмой.

Ракета способна вынести на орбиту до 100 кг груза. Она работает на твердом топливе. Разработчики смогли снизить его потребление на 30% благодаря энергосберегающим технологиям.

Как пишут СМИ, запуск на северо-западе Китая прошел успешно. По словам разработчиков, на создание ракеты ушло около трех лет. На ее строительство потратили около 78 миллионов долларов.

Компания OneSpace была создана в 2015 году. Она намерена разрабатывать недорогие компактные малогабаритные ракеты для спутников. По словам основателя OneSpace Шу Чанга, цель компании —сделать в будущем путешествия в космос доступным для всех людей.

Теги:
космос, ракета, китай, ek
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