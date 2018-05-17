Депутаты после критики бизнеса перенесли рассмотрение законопроекта о наказании за содействие санкциям

В Госдуме перенесли рассмотрение во втором чтении проекта закон об уголовной ответственности за исполнение зарубежных санкций, чтобы провести консультации с бизнесом. Об этом сообщил ТАСС.

Решение о переносе принял спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 17 мая, а депутаты поддержали это решение, уточнило информационное агентство.

Володин добавил, что в Госдуму поступали обращения из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал недопустимым принятие закона об уголовной ответственности за исполнение санкций в том виде, в котором он существует сейчас. По его мнению, он принесет ущерб российской экономике.

Европейские предприниматели также выступили против законопроекта. Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уверены, что поправки «содержат настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса».

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Государственная дума в ответ на американские ограничительные меры приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США и других иностранных государств.

Вместе с ним Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за исполнение антироссийских санкций и помощь во введении таких мер (например, передача сведений иностранному государству). За подобные деяния депутаты предлагают лишать свободы сроком до четырех лет.