В Госдуме приняли во втором чтении закон о контрсанкциях

В Госдуме проголосовали во втором чтении за принятие проекта закона о контрсанкциях, исключив пункты о запрете конкретных отраслей товаров и услуг. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По информации агентства, в законе прописана такая формулировка: «запрет или ограничение на ввоз на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства».

Перечень товаров, которые могут попасть под ответные санкции определяет правительство. Депутаты также предложили наделить президента правом прмиенять иные меры в рамках этого закона.

В тексте проекта также уточняется, что запрет нельзя вводить на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России. Граждане также смогут ввозить товары, которые попали под запрет, но предназначены для личного пользования.

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