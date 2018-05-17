В Волоколамске ночью прошел стихийный сход из-за невыносимого запаха со свалки «Ядрово»

Минувшей ночью неприятный запах со свалки «Ядрово» в Волоколамске заставил местных жителей выйти из своих домов на улицу, сообщил «Новой газете» мэр города Петр Лазарев.

«Сегодня ночью был такой сильный запах (наподобие того, как был 21 марта), что люди просто не могли находиться в своих квартирах. Собрались стихийно. На площади в центре Волоколамска было около 60 человек. Я тоже там был. Призвал всех, у кого есть какие-то патологии или жалобы на здоровье, обратиться в приемный покой Волоколамской центральной районной больницы», — рассказал глава города.

На центральной площади Волоколамска расположен большой монитор, где иногда высвечиваются данные выбросов. Это единственное место, где можно посмотреть официальные цифры. «Но все [показатели были] по нулям. Поэтому народ и собрался на площади», — отметил Лазарев. «Почему по нулям, я не знаю. Эту информацию предоставляют власти района. Это их монитор и они им распоряжаются», — добавил он.

26 мая в 17:00 в Волоколамске на Центральном стадионе пройдет очередной митинг против мусорного полигона «Ядрово». Мероприятие согласовано.

Напомним, 21 марта после сильного выброса сероводорода на свалке в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

В конце апреля исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев попросил в течение месяца не проводить пикеты перед зданием районной администрации, так как в это время там запланированы «тематические ярмарки». Однако мэр Волоколамска вопреки просьбе главы района согласовал пикеты против свалки.

Свалка «Ядрово» находится практически в черте города, она выбрасывает в атмосферу фонтаны токсичного газа, который напрямую влияет на здоровье местных жителей и окружающую среду. Концентрация сероводорода превысила предельно допустимую норму в 2,5 раза, оксида азота — в два раза. 7 марта в Волоколамске ввели режим ЧС.