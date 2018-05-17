ООН: сельское население России к 2050 году сократится до 22 миллионов человек

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал доклад, согласно которому к 2050 году сельское население России сократится до сократится с 36, 7 млн до 22, 1 млн человек. Таким образом, в городах будет проживать 74, 4% населения страны.

По данным исследователей ООН, в России к 2050 году будет проживать 132,7 миллионов человек, из них 110,6 миллионов — в городах. На 2017 год население страны составляет 146,8 млн.

В предыдущих докладах ООН прогнозировали более высокий уровень падения численности населения в России. Так, согласно расчетам 2015 года, к 2050 году численность населения в стране могла составить 129 миллионов человек.

По итогам 2017 года в России естественная убыль населения составила 134 тысячи человек. При этом в 2016 году наблюдался прирост населения на 5400 человек.

В очередных «майских указах», опубликованных 7 мая 2018 года, президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый естественный рост населения страны и повысить продолжительность жизни населения до 78 лет.