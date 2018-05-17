Компанию Cambridge Analytica заподозрили в передаче данных российским спецслужбам

Бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что компания передавала личные данные пользователей Facebook компаниям, связанным с российскими спецслужбами, сообщили Yahoo News.

По словам Уайли, спецслужбы могли иметь доступ к похищенным Cambridge Analytica данным, так как один из сотрудников компании Александр Коган работал параллельно над финансируемыми из России проектами.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica утверждает, что Коган создал приложение, которое похищало данные пользователей, а также для России разрабатывал проекты по исследованию поведения людей.

Уайли уверен, что Cambridge Analytica «открыто делилась информацией о „кампаниях по распространению слухов“ с компаниями и руководителями, связанными с ФСБ».

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Ранее Роскомнадзор отправил запрос в британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica о том, не собирала ли компания персональные данные россиян, которые являются пользователями Facebook.

Напомним, в марте Facebook обвинили в нарушении политики конфиденциальности. Личная информация 87 млн пользователей оказалась в распоряжении британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая предположительно использовала их для манипуляции мнением американцев в пользу Дональда Трампа во время выборов президента США в 2016 году. После это Cambridge Analytica заявила о банкротстве.