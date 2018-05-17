Мосгордума разрешила москвичам голосовать на выборах мэра за городом

Московская городская дума приняла законопроект, позволяющий организовывать места для голосования за пределами города, сообщает Интерфакс.

Ожидается, что закон будет подписан и вступит в силу до начала избирательной кампании выборов мэра Москвы, запланированной на 31 мая. Сами выборы пройдут 9 сентября.

Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов на прошедшем заседании городского парламента подчеркнул, что день голосования придется на разгар дачного сезона.

«Более 3 млн москвичей выезжают за пределы города на выходные. Многие пенсионеры проживают на дачах и садовых участках весь теплый сезон в течение полугода. Принятый закон создаст дополнительные гарантии реализации избирательных раз граждан», — сказал глава Мосгоризбиркома.

Горбунов также напомнил, что на прошедших в марте 2018 года выборах президента была использована система «мобильный избиратель», позволяющая голосовать не по месту регистрации.

«Сейчас предлагается применить институт "мобильного избирателя" на выборах мэра не только на территории города, но и за его пределами», — отметил Горбунов.

Ранее идея о создании загородных участков была одобрена главой ЦИК Эллой Памфиловой.

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Инициативу о создании участков для голосования за пределами Москвы выдвинул действующий мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 14 мая. Свое предложение Собянин объяснил тем, что в этот день многие москвичи будут на дачах, а не в городе.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении поучаствовать в выборах заявили действующий мэр столицы Сергей Собянин, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин, «справедливоросс» Александр Романович, представитель партии «Зеленых» космонавт Сергей Ревин, а также бывший депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков. КПРФ планирует выдвинуть экс-депутата Госудмы Вадима Кумина. В качестве независимых кандидатов выдвинулись политик Илья Яшин и блогер Илья Варламов.