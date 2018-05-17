Адвокат рассказал о состоянии объявившего голодовку режиссера Сенцова

В настоящее время состояние режиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку, стабильное, рассказал «Новой газете» его адвокат Дмитрий Динзе. В четверг, 17 мая, идет четвертый день голодовки.

«Сейчас его состояние стабильное, нормальное. У него, насколько я знаю, взяли забор крови и обследовали. Пока каких-либо угрожающих его жизни и здоровью факторов не выявлено», — сообщил защитник.

По его словам, руководство колонии всячески убеждает Сенцова снять голодовку, в том числе через психолога, который работает с ним. Кроме того, «к нему приезжал уполномоченный по правам человека при управлении ФСИН, к нему приходили сотрудники ОНК». «Но Олег настаивает на своем и никаким образом с ними не договаривается», — отметил Динзе.

В понедельник, 14 мая, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных в России. По словам адвоката, режиссер намерен голодать «до победного конца».

Сенцов осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества.

В конце апреля вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять двадцать российских граждан, которые содержатся в украинских тюрьмах, на Сенцова и Александра Кольченко.