В Подмосковье стартует VIII Детская спортивная Олимпиада

С 17 по 20 мая 2018 года в оздоровительном комплексе «Клязьма» Управления Делами Президента РФ пройдет VIII Детская спортивная Олимпиада для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов.

Олимпиада проводится благотворительным фондом «Детский дом» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского Комитета России, а также Администрации Московской области.

Олимпиада 2018 года станет самой масштабной по числу участников и географическому охвату. Традиционно спортивные мероприятия проводятся три дня, в них принимают участие 20 команд из различных регионов России.

В этом году свое желание принять участие в Детской спортивной Олимпиаде подтвердили 24 команды воспитательных учреждений. Это команды-победители отборочных региональных спортивных игр. В VIII Детской спортивной Олимпиаде примут участие интернаты и детские дома из Тверской, Саратовской, Рязанской и еще одиннадцати областей Центрального федерального округа. На спортивную Олимпиаду Благотворительного фонда «Детский дом» также приедут ребята из Чувашии, Мордовии и других регионов. Согласно предварительным заявкам общее число участников может достигнуть 500 человек.

Олимпиада имеет свой девиз, звучит он так: «Воспитай в себе Человека!». Девиз является важной составляющей мероприятия. Он мотивирует ребят достигать не только спортивных высот, но и развивать в себе такие важные качества, как дружбу, любовь, доброту, честность, силу духа.

Детская спортивная Олимпиада проводится Благотворительным фондом «Детский дом» с 2004 года и, как отмечает Павел Шишкин, учредитель Фонда «Детский дом»: «Задумывая 14 лет назад спортивную Олимпиаду для детских домов и школ-интернатов России, мы стремились привлечь ребят к регулярным занятиям спортом, отвлечь их внимание от вредных привычек (табака, алкоголя, наркотиков), привить культуру здорового образа жизни и самое важное – воспитать в них характер на основе общечеловеческих ценностей. Сегодня мы видим, что, в том числе благодаря и такому нашему проекту, как Олимпиада, у нас это получается».