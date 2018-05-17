Ведущую канала «Навальный Live» задержали за призывы к несанкционированной акции

Сотрудники правоохранительных органов задержали ведущую канала «Навальный Live» Елену Малаховскую возле ее дома в Москве. Об этом Малаховская сообщила в своем твиттере.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, Малаховскую задержали «за призывы к несанкционированной акции». Ведущая вместе с Леонидом Волковым вела прямой эфир с акции «Он нам не царь» 5 мая.

Жданов считает, что правоохранители не имели права задерживать ведущую, так как у нее есть малолетний ребенок.

В январе этого года сотрудники правоохранительных органов уже задерживали ведущих, которые вели прямую трансляцию «Забастовок избирателей» по всей России на канале «Навальный Live».

Тогда в ОВД доставили пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдиноваю Позже Ярмыш арестовали на пять суток. Ее виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП России (организация публичного мероприятия без подачи уведомления).

Суд установил, что Ярмыш ретвитнула видео для формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов на пост президента России.

Руслана Шаведдинова арестовали на восемь суток. Судья переквалифицировал административное дело Шаведдинова с ч. 8 (повторное нарушение правил проведения акции) на ч. 2 (проведение акции без уведомления) статьи 20.2 КоАП.

Напомним, 5 мая в различных городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина.

По разным оценкам, акция на Тверской площади в Москве собрала от 1,5 до 15 тысяч человек. Участники акций отмечали многочисленные злоупотребления полицейскими: 14 человек заявили о том, что их избили сотрудники Росгвардии. В результате акций были задержаны в общей сложности около 1600 человек.