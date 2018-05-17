СК и ФСБ вновь задержали экс-замминистра культуры Пирумова по делу о хищениях в «Эрмитаже»

Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали экс-замминистра культуры Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, говорится в телеграм-канале ведомства.

Пирумов и Колесников проходят по делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа».

Сообщается, что 16 и 17 мая следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых.

Фото: пресс-служба СК

Фото: пресс-служба СК

Как напоминает СК, еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

«По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», — заявили в ведомстве.

Фото: пресс-служба СК

Фото: пресс-служба СК

Напомним, полгода назад, в октябре 2017 года, Пирумова осудили за хищение нескольких десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Его приговорили к полутора годам колонии общего режима и освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО.