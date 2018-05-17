СК возбудил дело из-за статьи «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, опубликовавшего статью под названием «Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge» («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»), сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ», — заявили в СК.

СКР назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. В настоящее время идут «следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления» и «доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала „Washington Examiner“ по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана».

Статья Тома Рогана была опубликована накануне, 16 мая. Автор заявил, что Украина обладает средствами для нанесения воздушного удара по Крымскому мосту, который может сделать его непригодным для использования.

15 мая прошла церемония открытия Керченского моста, в ней участвовал президент России Владимир Путин. На следующий день движение по автодорожной части моста открылось для всех.