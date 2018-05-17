Дочь журналистки Натальи Эстемировой запустила петицию за освобождение Оюба Титиева

Лана Эстемирова запустила петицию об изменении меры пресечения для главы грозненского отделения превозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева на платформе Change.org. Петицию уже подписали более 1 тыс. пользователей.

В тексте петиции дочь погибшей журналистки «Новой Газеты» Натальи Эстемировой называет уголовное дело против Титиева расправой за его правозащитную деятельность и критику властей. «Я уверена, что дело против него было сфабриковано с целью выдавить из Чечни «Мемориал» — последнюю организацию, которая выявляет нарушения прав человека и оказывает правовую помощь пострадавшим», — отмечает она.

15 мая Лана Эстемирова опубликовала видео-обращение в поддержку Титиева на сайте Youtube.

Накануне письмо к ФИФА с просьбой повлиять на ход дела Титиева подписали 14 российских правозащитных организаций, поскольку Грозный был утвержден как место размещения тренировочной базы сборной Египта на чемпионате мира по футболу 2018 года.

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14 мая обращение в защиту Титиева к президенту России Владимиру Путину подписал ряд деятелей искусства, в том числе актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, журналист Леонид Парфенов, актриса Чулпан Хаматова. Освободить Титиева в феврале также призывал Россию Европарламент.

Оюб Титиев, возглавляющий грозненское отделение ПЦ «Мемориал», был задержан в январе за, якобы, хранение марихуаны и находится под арестом до 9 июня. Защита Титиева настаивает на том, что дело против правозащитника было сфабриковано.

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Правизащитница и журналистка «Новой газеты» Наталья Эстемирова, с 2000 года возглавлявшая представительство ПЦ «Мемориал» в Грозном, была убита в 2009 году. Согласно официальной версии Следственного комитета, убийство Эстемировой совершил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев в качестве мести за ее публикации. Следствие по делу продолжается.