Роскомнадзор отказался комментировать «слухи» о блокировке сотен IP-адресов WhatsApp

Роскомнадзор ответил на просьбу «Новой газеты» прокомментировать причины, по которым 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp оказались заблокированными, о чем сообщил в своем телеграм-канале активист Филипп Кулин, занимающийся мониторингом блокировок IP-адресов.

«В Едином реестре запрещенной информации IP-адресов указанной вами компании нет. Слухи Роскомнадзор не комментирует», — заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ со ссылкой на телеграмм сообщили не только о попадании в реестр IP-адресов WhatsApp, но и хостинг-провайдеров Selectel и IT-Grad, подсети Burger King. Однако через час после попадания в реестр, они были разблокированы.

При этом пользователи Viber пожаловались на сбои в работе мессендежра, что следует из статистики сервиса Downdetector. Кроме того, при попытке использования сервиса AppStore с компьютера также возникли проблемы у некоторых пользователей.

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Напомним, в апреле Роскомнадзор начала блокировать мессенджер Telegram после решения суда. Причиной стал отказ руководства сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В результате ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, которые якобы использовал мессенджер для обхода ограничений. При этом Telegram до сих пор действует на территории России.