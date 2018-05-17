Прощание с руководителем Театра.doc Еленой Греминой пройдет в Москве 19 мая

Прощание с руководителем Театра.doc Еленой Греминой состоится в 13:30 в субботу, 19 мая, в Храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах (Хохловский переулок, д.14 стр. 5).

Руководитель Tеатра.doc Елена Гремина. Фото: Слава Замыслов

Руководитель Театра.doc, режиссер и драматург Елена Гремина скончалась утром 16 мая. Причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность. В ноябре Греминой должно было исполниться 62 года.

Гремина родилась в Москве в семье кинодраматурга Анатолия Гребнева. Она — автор пьес на документальном материале, поставленных в Театре.doc Михаилом Угаровым. В частности, «Сентябрь.doc» (о событиях в Беслане), «Час восемнадцать» и «Двое в твоем доме» (спектакли памяти Сергея Магнитского, были номинированы на премию «Золотая маска»).

1 апреля от сердечного приступа скончался муж Греминой, художественный руководитель и основатель Театра.doc. Михаил Угаров. Он руководил театром вместе с женой. Угарову было 62 года.