В Дагестане впервые возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе журналиста

В Дагестане впервые возбудили дело по статье о воспрепятствовании законной журналистской деятельности (ч.3 ст. 144 УК), сообщает «Медиазона». Дело передано в суд. Речь идет об инциденте на антикоррупционном митинге сторонников политика Алексея Навального 12 июня 2017 года.

«Возбуждение дела в отношении [Карима] Касумова Эльмурзаев [юрист, представляющий интересы „Кавказского узла“] называл прецедентом, и действительно: согласно базе данных судебных решений „Росправосудие“, до сих пор в регионе не было вынесено ни одного приговора по статье 144 УК, система ГАС „Правосудие“ тоже находит в республике только одного обвиняемого по этой статье — Карима Касумова. Его дело уже передано в Советский районный суд, первое заседание назначено на 18 мая», — сообщает издание.

12 июня во время антикоррупционного митинга у Кумыкского театра Махачкалы трое мужчин напали на двух журналисток «Черновика» — Саиду Вагабову и Барият Идрисову, освещавших мероприятие. У Идрисовой и Вагабовой отобрали телефоны, Вагабову толкнули и пообещали «поломать», с Идрисовой пообещали «разобраться». Корреспонденту издания «Кавказский узел» Патимат Махмудовой сломали камеру.

Сразу после нападения журналистки обратились в отдел полиции по Советскому району Махачкалы и попросили возбудить дело по статье 144 УК, однако им в этом отказали. Действия нападавших были расценены как мелкое хулиганство, их оштрафовали на 500 рублей. Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела и направила материалы на дополнительную проверку.

Главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев обратился к главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову с просьбой взять расследование нападения на журналистов издания под личный контроль, а также содействовать привлечению к ответственности виновных лиц. Кроме этого, он направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении нападавших.