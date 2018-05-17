В Польше задержали гражданку России по подозрению в подрывной деятельности

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку России Екатерину С. по подозрению в ведении подрывной деятельности, россиянку ждет выдворение из страны. Об этом сообщает польское агентство PAP.

По данным польских спецслужб, россиянка Екатерина С., жившая в Польше с 2013 года, с еще четырьмя людьми занималась мероприятиями антипольской направленности. Вместе с сообщниками она занималась «подпитыванием польско-украинской вражды в социальной и политической сфере» и пыталась «консолидировать пророссийскую среду» в Польше.

Посольство России в Варшаве пока что не подтвердило задержание женщины.

Задержание россиянки проходило на фоне нейтрализации работы двух организаций, «участвующих в гибридной и информационной войне против Польши», за которыми, по версии Агентства внутренней безопасности Польши, стоит Россия.