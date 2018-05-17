СМИ: Трамп пригрозил Меркель торговой войной из-за «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне пригрозил Берлину, что США начнет трансатлантическую торговую войну, если Берлин не откажется поддерживать проект «Северный поток-2». Об этом сообщило немецкое агентство Dow Jones со ссылкой на немецких, американских и европейских правительственных чиновников, а также газета The Wall Street Journal.

По информации агентства, если вопрос не будет решен, то с 1 июня Вашингтон введет заградительные пошлины на импорт стали и алюминия для Европейского союза. Если же Берлин перестанет поддерживать проект, США проведут переговоры о новом торговом соглашении.

О том, что США выступают против проекта «Северный поток», Вашингтон заявлял и до этого. Одним из последних высказываний стали слова помощника госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — сказала Оудкирк. По ее мнению, реализация «Северного потока-2» увеличит «зловредное влияние» России в Европе. Помощница госсекретаря уверена, что прокладка «Северного потока-2» может быть средством для установки новых разведывательных систем в акватории Балтийского моря.

Более того, она напомнила, что, по закону CAATSA, Трамп может ввести санкции в отношении тех компаний, которые участвуют в реализации проекта, в частности компаниями-партнерами выступают Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

Против «Северного потока-2» выступил и президент Украины Петр Порошенко. По подсчетам украинских экспертов, потери Украины могут составить 3 млрд долларов. Однако в Берлине заявляют, что «Северный поток — 2» невозможен без определения судьбы транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря рядом с действующим газопроводом «Северный поток».

Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. В строительстве принимают участие немецкие, голландские, французские компании. Финансовую поддержку оказывает австрийская и нидерландско-британская компании. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд.