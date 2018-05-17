«Саратовские авиалинии» объявили о возможном закрытии предприятия

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии предприятия по требованию Росавиации, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

В нем сказано, что 17 мая компания получила письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова, в котором говорилось о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая.

Такое решение в «Саратовских авиалиниях» расценили как введение ограничений сертификата эксплуатанта. В связи с этим авиаперевозчик останавливает работу предприятия с 31 мая и намерен уволить около 1200 сотрудников с 18 июля.

В компании заверили, что вернут пассажирам деньги за билеты на рейсы, выполняемые с 31 мая.

В апреле Росавиация предложила компании добровольно прекратить авиационную деятельность и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности». В «Саратовских авиалиниях» добавили, что в срок исправили все замечания ведомства.

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Проблемы с эксплуатацией самолетов «Саратовских авиалиний» возникли после крушения в Раменском районе Московской области Ан-148, вылетевшего 11 февраля из Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения могло стать обледенением датчиков, которые показывали неверные данные о скорости полета на дисплеях самолета. С момента катастрофы с участием самолетов «Саратовских авиалиний» произошло еще несколько инцидентов.