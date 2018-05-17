Умер соавтор песни Ne me quitte pas

Жерар Жуаннест, выдающийся пианист и композитор, умер в своем доме на юге Франции. Ему было 85, в историю музыки он войдет как соавтор и аккомпаниатор Жака Бреля и Жюльетт Греко.

Жуаннест родился 2 мая 1933 года в Ванве (пригород Парижа). В 1954-м стал обладателем первой премии Парижской высшей национальной консерватории. После срочной службы в военном оркестре готовился к карьере профессора музыки, но внезапная смерть отца и необходимость кормить семью сорвала планы. Пианист стал зарабатывать на жизнь в парижских ресторанах. В одном из них, в декабре 1958-го, он познакомился с Жаком Брелем.

С Брелем они проработают вместе десять лет, вплоть до того момента, когда певец решит закончить карьеру. Жуаннест станет соавтором большинства самых известных брелевских песен, в том числе La chanson des vieux amants и Ne me quitte pas.

«Это был союз «воды и огня», альянс выходца из рабочей семьи, коммуниста Жуаннеста и отпрыска католических буржуа, брюссельца Жака Бреля. Жуаннест – скромный и неразговорчивый, Брель – вспыльчивый, претенциозный, сорвиголова. После первого же концерта они станут неразлучными…», — пишет Le Monde.

После ухода Бреля со сцены Жуаннест до конца жизни будет работать с «королевой Сен-Жермена», выдающейся певицей, красавицей Жюльетт Греко, которая станет его супругой.

На этом видео газеты Le Parisien, снятом в доме музыкантов несколько лет назад, Жуаннеcт рассказывает о том, как рождалась песня Ne me quitte pas: «Это было в 1959-м… Брель наигрывал мотив на гитаре. И у него получалось (что-то очень быстрое), вроде мексиканского вальса… И он не мог найти слова… Я ему говорю: посмотри, что будет, если сыграть медленно… И вдруг сразу нашлись слова – потому что появилось время, чтобы их произнести… А вот этого куска мелодии у него не было…».

Без Жуаннеста, который всегда был в тени, невозможно представить творчество Бреля. «Благодаря Жуаннесту брелевские песни обрели драматургию и глубину», — пишет Le Monde.