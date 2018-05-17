Новая газета

Сборная России проиграла Канаде и вылетела из ЧМ по хоккею в Дании

Спорт

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Сборная России по хоккею уступали Канаде в четверть финале чемпионата мира в Дании. Матч завершился со счетом 4:5 (0:1, 2:1, 2:3; 0:1).

Шайбы забросили Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Артем Анисимов. Среди хоккеистов канадской сборной отличились Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа. Российские хоккеисты пропустили последнюю шайбу Райана О'Райлли в овертайме.

В 21:15 мск состоится встреча сборных Финляндии и Швеции. С победителем этого матча встретится Канада 19 мая.

Теги:
сборная россии, чемпионат мира, хоккей, канада, ek
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