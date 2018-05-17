Сборная России проиграла Канаде и вылетела из ЧМ по хоккею в Дании

Хочется сказать спасибо нашим парням. Спасибо за характер, спасибо за самотдачу. Это был крутой хоккей который войдёт в историю Чемпионатов Мира. Спасибо за турнир, главные победы ещё впереди! 🇷🇺👊#РоссияКанада 4:5 (ОТ) pic.twitter.com/CqSrIpLPzw