Сборная России проиграла Канаде и вылетела из ЧМ по хоккею в Дании
Сборная России по хоккею уступали Канаде в четверть финале чемпионата мира в Дании. Матч завершился со счетом 4:5 (0:1, 2:1, 2:3; 0:1).
Шайбы забросили Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Артем Анисимов. Среди хоккеистов канадской сборной отличились Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа. Российские хоккеисты пропустили последнюю шайбу Райана О'Райлли в овертайме.
Хочется сказать спасибо нашим парням. Спасибо за характер, спасибо за самотдачу. Это был крутой хоккей который войдёт в историю Чемпионатов Мира. Спасибо за турнир, главные победы ещё впереди! 🇷🇺👊#РоссияКанада 4:5 (ОТ) pic.twitter.com/CqSrIpLPzw— 1xbet (@1xbet_bk) May 17, 2018
В 21:15 мск состоится встреча сборных Финляндии и Швеции. С победителем этого матча встретится Канада 19 мая.