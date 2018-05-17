Суд Херсона арестовал на два месяца главу РИА Новости Украина

Херсонский суд арестовал на 60 дней без права внесения залога главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Андрей Доманский.

Защита просила не заключать журналиста под стражу. Адвокаты обжалуют решение суда.

На суде Вышинский заявил, что действия сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) были расписаны заранее: «В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения».

Вышинского задержали 15 мая. На Украине журналиста подозревают в государственной измене (он имеет гражданство России и Украины) и обвиняют в публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России.

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В МИД России осудили действия СБУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет «меры взаимности». Выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и в ОБСЕ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной деятельности журналиста» (ст. 144 УК РФ) и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст. 299 УК РФ).