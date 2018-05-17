В Госдуму внесли законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов. Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. Авторами выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Грибов, Дмитрий Вяткин и Алена Аршинова.

Законопроект предлагает дополнить ст. 20.2 КоАП (злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия). В случае, если организатор не проведет заявленное мероприятие, его обяжут заплатить штраф: для гражданских лиц — от 5 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

Дела об административных правонарушениях будут возбуждать правоохранительные органы и рассматривать районные суды.

«Параллельно с этим вносится законопроект, устанавливающий обязанность организатора публичного мероприятия в случае отказа от проведения не позднее чем за один день уведомить об этом уполномоченный орган власти», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Одним из поводов для внесения законопроекта, как сообщают депутаты, стала подача гражданином Санкт-Петербурга 660 уведомлений на проведение мероприятий в одном и том же месте в один день (каждую минуту должно было проводиться новое мероприятие). Полиция и скорая помощь в течение 11 часов обеспечивали безопасность на заявленном месте, но мероприятия проведены не были.