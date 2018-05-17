РБК узнал о предложениях Минфина и Минтруда повысить пенсионный возраст

Министерство финансов и министерство труда предложили повысить пенсионный возраст в России, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Ведомство предлагает увеличивать возраст каждый год через каждые шесть месяцев.

«Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года», — рассказали РБК в пресс-службе Минфина.

Минтруд хочет увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин так же на пять лет, до 65, а для женщин — до 60. По информации издания, данное ведомство намерено повышать возраст на один год за год. Минтруд тему повышения пенсионного возраста комментировать отказался.

Ранее 8 мая во время повторного выдвижения на должность премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что предложения по повышению пенсионного возраста поступят в Госдуму «в самой короткой перспективе». В данный момент возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55.