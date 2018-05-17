«Мемориал» сообщил о пропаже личных вещей Титиева, которые были у него при задержании

Из материалов уголовного дела главы грозненского филиала «Мемориала» Оюба Титиева исчезли его личные вещи, сообщается на сайте правозащитного центра.

По информации «Мемориала», во время первого задержания, 9 января, у Титиева были с собой травматический пистолет с двумя магазинами и патронами, разрешение на его ношение, три мобильных телефона, планшет, бумаги с записями и другие личные вещи.

Сумка с этими вещами осталась в отделе полиции. Адвокаты правозащитника обнаружили, что вещи не приобщили к материалам дела, «они пропали». Защита подозревает, что к этому могли иметь отношение сотрудники правоохранительных органов.

Титиев сообщил о пропаже вещей следователю Ибрагиму Хадукаеву. Он оформил протокол, далее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Адвокат Петр Заикин считает, что пропажа личных вещей Титиева связана с фабрикацией уголовного дела. Он не исключает, что травматический пистолет правозащитника может быть переквалифицирован в боевое оружие.

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Защитники также осмотрели машину обвиняемого: ручка и замок водительской двери были повреждены, а приборная панель выглядела так, будто ее вскрывали.

«В месте вскрытия, по словам Оюба, было установлено дорогостоящее оборудование для отслеживания маршрута и установления местонахождения машины. Теперь оно пропало. Также из машины исчез видеорегистратор с флеш-картой. Все это оборудование принадлежало ПЦ “Мемориал”», — говорится на сайте. Правозащитный центр намерен направить в Следственный комитет заявление по факту его хищения.

Напомним, Оюб Титиев, возглавляющий грозненское отделение ПЦ «Мемориал», был задержан в январе якобы за хранение марихуаны. Он находится под арестом до 9 июня. Защита Титиева настаивает на том, что дело против правозащитника было сфабриковано.