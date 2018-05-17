Интерфакс: следствие прекратило дело математика Дмитрия Богатова

Следствие прекратило уголовное дело московского математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и в попытке организовать массовые беспорядки, сообщает источник Интерфакса.

Собеседник агентства не пояснил, по какой причине могли закрыть дело.

Адвокат математика Александр Мордвинов не комментирует ситуацию, поскольку в его распоряжении нет официального постановления.

ТАСС сообщает со ссылкой на адвоката Алексея Тепцова, что уголовное преследование прекращено по реабилитрующему основанию, одно из которых — отсутствие состава преступления.

Напомним, по версии следствия, Богатов призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов». Математик свою вину отрицает: по его словам, любой человек могу публиковать сообщения с его IP-адреса, поскольку в его квартире работал выходной узел сети Tor.

Математику предъявили обвинения по статьям о публичных призывах к терроризму и о подготовке массовых беспорядков. Он провел несколько месяцев в СИЗО. С июля Богатов находился под домашним арестом. В конце января его отпустили под подписку о невыезде после того, как следствие не нашло доказательств совершения предъявленных преступлений.