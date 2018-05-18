Источник «Ъ»: Telegram для обхода блокировок частично использовал схожие с военными технологии

Для обхода блокировки Роскомнадзора, Telegram в качестве одной из технологий частично использовал идею, запатентованную в России в 2007–2009 годах Военной академией связи Минобороны, а именно автоматическую смену IP-адресов. Об этом сообщил источник «Коммерсанта», близкий к военному ведомству.

«Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях. Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок», — сказал он.

По словам бывшего гендиректора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрея Грязева, в этом случае уход от блокировки сработает, если Telegram ограничивается по методу DNS-фильтрации, но одного его недостаточно. Когда применяются доступные Роскомнадзору технологии и оборудование Deep Packet Inspection (DPI), он неэффективен. Грязев считает, что мессенджер одновременно использует идею «пакет в пакете» и сквозное шифрование, что гарантирует уход от блокировки.

Однако бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг, ознакомившись с патентами Минобороны, заявил, что в мессенджере их не использовали. Идеи способов обхода блокировок «очевидны и лежат на поверхности», считает он.

«К тому же в патентах описываются способы обеспечения связи между различными сетями, контролируемыми единым владельцем, скажем, военными, и не контролируемыми противником. Тогда как в случае с Telegram исходные коды приложений открыты, а Роскомнадзор может использовать множество различных телефонов для поиска промежуточных адресов, используемых Telegram», — пояснил собеседник.

По мнению Розенберга, основная причина ухода Telegram от блокировок — наличие постоянного канала связи с устройствами пользователей при помощи push-уведомлений. Роскомнадзор ранее обсуждал с операторами способы блокировки подобных уведомлений. Он добавил, что «сейчас успешность обхода блокировок мессенджером зависит в основном от решения третьих сторон, в первую очередь Apple и Google».

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в середине апреля, после того, как руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, которые якобы использовал мессенджер для обхода ограничений, однако Telegram до сих пор работает у большинства пользователей на территории России.