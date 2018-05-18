Предложивший «взорвать» Крымский мост журналист рассказал о поддержке Украины

Американский журналист Том Роган, предложивший в своей статье взорвать Крымский мост, рассказал, что министр иностранных дел Украины позвонил ему и пообещал свою помощь и поддержку в случае давления со стороны России.

«Отлично поговорил с министром [Павлом] Климкиным только что. Он сказал, что украинцы поддерживают мою статью и что Украина поможет мне, если Россия попытается отправить меня в “Черный дельфин” [исправительную колонию в Оренбургской области]», — написал Роган в твиттере.

Ранее он опубликовал статью под названием «Почему Путин хочет отправить меня в «Черный дельфин», где объяснил свое предложение взорвать Крымский мост. «Сожалею ли я о своей статье? Нет, за исключением того факта, что я мог бы яснее выразиться: это действие могло бы быть (и должно быть) реализовано без единой жертвы», — пояснил журналист.

Он добавил, что уважает российский народ и российскую историю, но не «режим». «Я получил несколько вежливых… запросов от российских государственных СМИ с предложением прокомментировать кремлевскую реакцию, но есть лишь два российских репортера, с которыми я готов поговорить: Анна Политковская и Максим Бородин. Я поговорю с ними, как только Путин вернет их из мертвых», — заявил журналист.

Накануне Роган опубликовал статью под названием «Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge» («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»), в которой заявил, что Украина обладает средствами для нанесения воздушного удара по Крымскому мосту, который может сделать его непригодным для использования.

Следственный комитет России возбудил в отношении Рогана дело о призывах к терроризму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК назвал статью «уродливым проявлением некачественной журналистики».

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, дна следующий день по нему запустили движение легковых автомобилей. Открытие моста осудили в Евросоюзе, США, Канаде и Польше. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».