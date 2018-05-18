Viber рассказал о блокировке используемых им серверов

Операторы связи заблокировали доступ к серверам, которые использует мессенджер Viber. В результате у российских пользователей ресурса возникли проблемы с подключением к нему, говорится в заявлении компании.

«На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую», — заявили в Viber, добавив, что работают над устранением проблемы.

По данным портала Down Detector (отслеживает работу интернет-ресурсов), проблемы с доступом к Viber возникли у жителей европейской части России: 45% пожаловались на отсутствие подключения, 33% не могут отправлять и получать сообщения, еще 20% не могут авторизоваться.

1 мая Viber сообщил о восстановлении работы после череды сбоев, которые были связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что Viber могут заблокировать, если возникнут проблемы с получением его ключей шифрования.

Роскомнадзор с середины апреля пытается заблокировать Telegram из-за его отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. В реестр запрещенной информации попали до 20 млн IP-адресов, многие из которых принадлежат сторонним компаниям, в том числе и Viber.