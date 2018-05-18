РБК узнал об обысках у сотрудников оператора российских космодромов

Следователи провели обыски по пяти адресам в Москве и Подмосковье у сотрудников основного оператора российских космодромов ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) в рамках дела о хищении 7,6 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете (СК) и собеседника, знакомого с ходом расследования.

По данным издания, в отношении сотрудников ЦЭНКИ возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Источник в СК рассказал, что в октябре 2017 года главный специалист отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования и экономики управления экономики ЦЭНКИ Сафронов подделал договоры поставки услуг, ведомости, счета-фактуры и счета на оплату услуг.

По его словам, Сафронов действовал вместе с другим сотрудником организации, которого следователи еще не нашли. Вместе они заключили фиктивный договор с компанией ООО «Альт», которая выступала в качестве поставщика. Деньги за непоставленную продукцию были перечислены на расчетный счет компании и потом похищены.

По данным СПАРК, ООО «Альт» занимается «производством электромонтажных работ». Компанию зарегистрировали в Москве в 2017 году. Ее гендиректором и единственным собственником указан Андрей Самойлов. Он же является учредителем и гендиректором еще 23 компаний, зарегистрированных в Москве и в Нижнем Новгороде.

Ранее РБК и Интерфакс со ссылкой на источники сообщали об обысках и выемке документов в московском офисе ЦЭНКИ. На предприятии заявили, что обысков не было, а сообщения СМИ являются это «дезинформацией».