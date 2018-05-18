Центробанк отозвал лицензию у оренбургского банка «Акцент»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у оренбургского банка «Акцент», сообщается на сайте регулятора.

Решение приняли в связи с тем, что банк использовал крайне рискованную бизнес-модель, которая привела к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Оценка кредитного риска выявила «существенное снижение размера собственных средств банка», а также наличие «мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».

В ЦБ отметили, что при этом банк использовал «схемные» операции с участием собственников, которые позволяли искусственно поддерживать размер капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Кроме того, в «Акценте» обнаружили многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В банке назначили временную администрацию и приостановили полномочия исполнительных органов кредитной организации.

Банк «Акцент» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года он занимал 465 место в банковской системе России.