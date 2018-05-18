Полиция задержала координатора штаба Навального в Иркутске по дороге в Москву

В Иркутске рано утром по дороге в аэропорт задержали Сергея Беспалова, координатора штаба политика Алексея Навального. Он собирался вылететь в Москву на учредительный съезд партии оппозиционера.

«Еду в порт, сзади полиция», — написал он в фейсбуке, позднее сообщив, что его задержали.

На видеозаписи, опубликованной в соцсети, видно, как полицейский поясняет Беспалову, что он должен быть доставлен в отделение для составления протокола об административном правонарушении. После этого Беспалов выходит из своего автомобиля и пересаживается в полицейскую машину.

Беспалов сообщил «Новой газете», что протокол на него составили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В настоящее время Беспалов находится в отделении полиции №7 на ул. Декабрьских Событий. В 14:00 по местному времени Октябрьский районный суд будет рассматривать его дело.

15 мая полиция задерживала активиста иркутского штаба Навального Захара Сарапулова. Позднее суд оштрафовал его на 150 тыс. рублей за нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий. Речь идет об акции «Он нам не царь», которая прошла в Иркутске. Как и в других городах, 5 мая. Местные власти согласовали митинг, однако отказали в проведении шествия.