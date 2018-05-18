«ВКонтакте» объявила о запуске системы защиты контента

«ВКонтакте» с июня запустит систему защиты контента под названием «Немезида». Об этом представители социальной сети объявили на конференции VK Media Day.

Пользователи получат возможность жаловаться на плагиат контента. «Специальная команда модераторов будет быстро рассматривать жалобы и выносить предупреждения нарушителям, при этом авторы таких постов смогут оспорить решение», — рассказали во «ВКонтакте».

В качестве меры наказания соцсеть намерена выносить предупреждения, а также запрещать монетизацию.

«Сообщества, которые не уважают чужой труд и злоупотребляют заимствованиями, не смогут продвигаться и зарабатывать на нашей платформе. А талантливые авторы и паблики, чей контент становится популярным, будут получать значительно больше внимания и денег», — рассказал порталу Inc. директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов.

Ранее в октябре «ВКонтакте» запустила алгоритм поиска и поддержки авторов и сообществ «Прометей», который ищет в соцсети уникальный контент. Впоследствии разработчики намерены выделять не только личные страницы пользователей и паблики, но и отдельные записи.