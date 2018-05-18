Эрмитаж оценил ущерб от мошенничества при строительстве в 860 млн рублей

Руководство Государственного Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление в Следственный комитет (СК), которое музей направил в середине мая.

17 мая СК сообщил об обысках и задержании бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и главы группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 18 мая в Басманный суд поступили ходатайства о заключении Пирумова и Колесникова под стражу.

В декабре 2015 года Эрмитаж заключил с компанией «Мехстройтранс», подконтрольной Колесникову, контракт на строительство здания публичной библиотеки. Якобы выбор именно этой компании в качестве подрядчика лоббировал Пирумов, занимавший в тот момент пост замглавы Минкультуры, а также глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо.

В июле 2017 года Эрмитаж расторг контракт с «Мехстройтранс» в одностороннем порядке, обвинив пкомпанию в том, что работы ведутся со значительным отставанием от графика. К тому моменту «Мехстройтранс» успел получить 1,093 млрд рублей. Теперь Эрмитаж утверждает, что подрядчик не вернул 860 млн рублей неосвоенного аванса. Часть этих средств были выведены через другие компании группы «Роспан» и обналичены.

«Также было выведено имущество, находившееся на балансе ООО “Мехстройтранс”, за счет которого можно было бы погасить его долг перед Эрмитажем», — заявили представители музея, добавив, что «эта информация была доведена до комитета кредиторов несколько дней назад». «Таким образом, у Государственного Эрмитажа появились очевидные сведения, что денежные средства аванса были похищены мошенническим путем», — пояснили в музее.

Ранее Пирумов, Мазо и Колесников проходили по так называемому «делу реставраторов». Их обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Фигуранты дела признали вину, погасили ущерб в 100 млн рублей и избежали реальных сроков наказания.