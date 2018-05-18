Порошенко объявил о новых персональных санкциях в отношении россиян

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых персональных санкций против российских физических и юридических лиц, однако список попавших под санкционные меры еще не опубликован. Указ доступен на сайте администрации президента.

Согласно тексту документа, который подписан 14 мая, Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В СНБО также решили снять санкции с двух физических лиц, внесенных в список по указу Порошенко от 15 мая 2017 года.

Порошенко заявлял, что решение СНБО синхронизирует украинские действия с новыми санкциями США, о которых стало известно 6 апреля 2018 года.

«Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», — говорилось в заявлении пресс-службы.

Напомним, под украинскими санкциями уже находится 468 российских и украинских компаний, а также 1228 человек. В санкционные списки они стали попадать с 2015 года по указу президента.

В мае 2017 года Порошенко подписал еще один указ о введении санкции. Тогда компании и физические лица из старых списков были внесены в новый «черный список», а старые списки были названы устаревшими. При этом в новый список попали Mail.Ru Group, ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс».