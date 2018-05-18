В Госдуму внесли законопроект о наказании за отказ опровергать информацию

В Государственную думу внесли законопроект об уголовной ответственности за «злостное неисполнение» требования по опровержению ложной информации. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Грибов, Сергей Боярский и Дмитрий Вяткин и член фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Наказание будет применяться в случае, если лицо уже было привлечено к ответственности за отказ прекратить распространение ложной информации или ее опровергать, и если лицо так и не исполнило эти требования.

В качестве меры пресечения депутаты предложили штраф в размере до 50 тысяч рублей, либо обязательные работа сроком до 240 часов, либо исправительные работы сроком до одного года, либо арест сроком до трех месяцев, либо лишение свободы сроком до одного года.

Для госслужащих, не исполнивших решение суда, будет установлено наказание штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности сроком до пяти лет, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо принудительные работы сроком до двух лет, либо арест сроком до шести месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет.

«Предлагаемые виды наказаний позволят обеспечить конституционное требование справедливости — учет характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного (ст. 6 УК РФ)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев социальных сетей удалять недостоверную информацию по требованию государственных органов. Вместе с ним были приняты поправки, устанавливающие штраф в размере до 50 млн рублей за распространение ложных фактов.