В Армении протестующие потребовали отставки генпрокурора

Около сотни демонстрантов в пятницу пришли к зданию Генпрокуратуры Армении и потребовали отставки руководителя ведомства Артура Давтяна, сообщает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы генпрокурор Давтян спустился к нам и ответил, почему за все эти годы его ведомство сфабриковало дела против многих невинных людей, которые боролись с прежней властью. Он должен уйти в отставку», — заявил один из инициаторов пикета, гражданский активист и правозащитник Вардгес Гаспсари.

У здания также собрались сторонники радикальной группировки «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»). Члены этой группировки в июле 2016 года атаковали полицейский полк в Ереване и бывшего генерала Самвела Бабаяна, арестованного в 2017 году по подозрению в планировании покушения на экс-президента Сержа Саргсяна.

Напомним, из-за массовых протестов Серж Саргсян оставил пост премьера, который он занял после президентского, однако протесты в Ереване продолжаются сторонниками «Сасна црер», которые недовольны решением суда, отказавшегося изменить меру пресечения членам группировки, учасвовавших в захвате полицейского полка.

17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что рассмотрит требование отставки генерального прокурора Артура Давтяна и выразит свою позицию по этому вопросу.