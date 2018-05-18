Суд в Крыму оставил в силе приговор дизайнеру Орлову. Его обвиняли в гибели двух человек от удара током

Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор Ялтинского городского суда в отношении дизайнера Михаила Орлова, которого ранее признали виновным в гибели двух человек в ялтинском кафе BarFly.

Согласно приговору суда, Орлов являлся директором кафе, и именно на нем лежала ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Суд критически оценил показания сотрудников кафе, утверждавших, что дизайнер был ответственен только за оформление интерьера, а также факт, что Орлов не числился руководителем кафе ни по одному из документов.

По словам адвоката Орлова Анны Яшиной, суд первой инстанции в приговоре также сослался на несуществующие пункты специального приложения Минэнерго России к правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

«Суд ссылается на приложение № 3 к ПТЭЭП и следующие его пункты: п. 1.2.2 п. 2.2.20 п. 2.12.5. Однако этих пунктов не существует», — рассказала Яшина «Новой газете».

По словам адвоката, защита намерена обжаловать приговор Орлову в президиум Верховного суда Крыма.

Ялтинский городской суд признал Орлова виновным в гибели двух человек в ялтинском кафе BarFly в феврале 2018 года.

Трагедия в ялтинском кафе «BarFly» произошла в ночь с 22 на 23 августа 2014 года. Во время вечеринки, в которой участвовало около 500 человек, один из гостей, 27-летний основатель Best DJ Group Артем Новиков, забрался на сцену к диджейскому пульту. По показаниям очевидцев, он держал в руках стакан с напитком, и в танце разлил напиток на электроаппаратуру, после чего получил удар током и умер. Второй погибший, 31-летний коммерческий директор строительной компании «Монолит» Юрий Мироненко, бросился спасать Новикова, но также получил смертельный удар током после соприкосновения с ним.

Следствие посчитало, что смерть Новикова наступила после контакта с софитом, к которому не был подключен провод заземления.

Ответственность за подобные инциденты в отсутствие специально уполномоченного лица несет руководство предприятия. Однако генеральный директор ООО «Фреш» (которому принадлежал бар) Михаил Чухарев заявил на следствии, что его должность была формальной, а уставные документы и печать предприятия находились у бизнесмена Михаила Жарницкого, на деньги которого и был открыт «BarFly». Сам Жарницкий в ходе следствия заявил, что деньги на открытие кафе давал, но реально им не управлял. Бизнесмен назвал фактическим директором кафе Михаила Орлова. На суде Жарницкий изменил показания, сказав, что не утверждает, но предполагает, что Орлов руководил заведением.