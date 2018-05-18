Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери

Из больницы в Солсбери выписали бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого, по мнению Великобритании, отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». Об этом сообщил телеканал BBC, а также SkyNews и Reuters.

Департамент здравоохранения Великобритании также опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о выписке Скрипалей и полицейского Ника Бейли.

Однако предоставлять подробности лечения в департаменте отказались. Врачи лишь отметили, что организму отравленных еще нужно пройти процесс стабилизации и выработать ферменты вместо тех, что были убиты нервно-паралитическим газом.

Дочь бывшего разведчика пришла в себя 29 марта. Позже директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард подтвердила выписку Юлии Скрипаль из больницы.

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что Скрипаля и его дочь Юлия были отравлены веществом в жидкой форме, а его объем составлял от 50 до 100 граммов.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии было чуть лучше, чем у ее отца.

Полиция установила, что самая высокая концентрация вещества обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей и на скамейке, на которой их нашли.

По версии британского следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Лондон возложи ответственность за случившееся на Россию.

Накануне немецкие журналисты выяснили, что внешняя разведка Германии получила образец «Новичка» еще в 1990-е годы. Образец химического вещества передал российский ученый-химик, который уже был информатором некоторое время.

Об этом химическом веществе Германия сообщила союзным странам, в том числе Великобритании и США. Позже была сформирована группа из пяти стран по изучению вещества.