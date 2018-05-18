Третий инвестбанк за неделю ухудшил экономический прогноз по России

Крупнейший инвестиционный банк Morgan Stanley ухудшил экономический прогноз по России в 2018 году. В базовом сценарии он ожидает сокращение инвестиций в частный сектор и рост стоимости кредитов (прогноз по росту ВВП снижен с 2,3 до 1,8%), консервативный прогноз предполагает расширение санкций и падение ВВП на 0,5%, сообщает РБК.

России грозит рецессия, если американцы продолжат вводить санкции против системообразующих компаний, считают аналитики банка. О каких именно компаниях идет речь, в Morgan Stanley не уточнили. Аналитики других банков, с которыми поговорил РБК, считают, что можно ожидать серьезных потерь, если санкции затронут металлургов, сектор транспорта или удобрений. Рецессии же, по их мнению, можно ожидать в случае иранского сценария, при котором под санкции попадет нефтегазовый сектор.

Аналитики Morgan Stanley отметили, что негативные последствия новых санкций не сможет нивелировать даже рост мировых цен на нефть до $70 за баррель. Напомним, 17 мая цена нефти установилась на отметке $80 за баррель, подорожав за последний месяц на $8.

Morgan Stanley стал третьим за последнюю неделю крупным инвестбанком, ухудшившим прогноз для российской экономики. Первым был Goldman Sachs — он снизил прогноз по ВВП России с 3,3% до 2%. Вторым был Citi, который ухудшил свои ожидания с 2,3 до 2%. Прогнозы банков были пересмотрены после того, как в апреле США расширили санкционный список, включив в него несколько крупных российских бизнесменов, в том числе Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.

Сейчас Минэкономразвития прогнозирует 2,1% роста ВВП, но, как на днях признал министр экономического развития Максим Орешкин, и прогноз будет снижен, «учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале года».