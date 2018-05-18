В «Единой России» предложили оценивать адекватность депутатов

«Единая России» может ввести систему оценки депутатов, чтобы отслеживать их адекватность в общении с избирателями. Для этого создадут специальную комиссию, рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Как передает «Дождь», среди критериев оценки, помимо адекватности в общении с избирателями, — работа с запросами граждан, реализация программы партии и оценка морального облика депутатов.

Турчак также отметил, что не помощники парламентариев, а они сами должны лично принимать граждан, чтобы установить с ними прямую связь. Депутатам будет разрешено проводить встречи с избирателями с помощью видеосвязи.

Одно из предложений по оценке адекватности парламентариев, которое будет обсуждаться на конференции «Единой России» 21 мая, — выставление баллов. Они будут влиять на возможность участия депутатов в выборах. Сейчас вопрос о выдвижении кандидата решается на основе результатов праймериз.

Инициатива по оценке действий депутатов возникла после того, единороссы периодически оказывались в центре скандалов. Так, в 2013 году на тот момент замсекретарь генсовета партии, ныне первый замглавы «Единой России» Андрей Исаев на борту самолета требовал пересадить в бизнес-класс своего нетрезвого помощника. После этого депутата лишили должности, однако позднее восстановили.

В «Единой России» не прошел незамеченным скандал с депутатом Госдумы от ЛДПР Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток публично обвинили в сексуальных домогательствах. Тогда Турчак заявил, что если бы Слуцкий был единороссом, то с ним бы быстро разобрались «по-мужски».