Парламент Чечни внес в Госдуму поправки об изменении сроков полномочий президента

Рамзан Кадыров в Кремле на инаугурации Владимира Путина, май 2018. Фото: РИА Новости

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму поправки к Конституции об изменении количества сроков, на которые может назначаться одно и то же лицо подряд, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В документе уточняется, что на данном этапе развития страны «назрела необходимость» увеличение сроков пребывания у власти одного и того же главы государства до трех.

«Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью инеобходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в пояснительной записке.

Чеченские парламентарии уже предлагали изменить количество сроков. «Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

До этого президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что он не намерен менять российскую Конституцию. «Я никогда не менял Конституцию. И в особенности, чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что у граждан России нет «ни малейшего повода» думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать Конституцию к «персональной политической воле».

Напомним, до 2008 года изменения в основной закон страны вносились лишь в статью 65, в которой идет речь о составе субъектов России. Однако в 2008 году занимавший в тот момент пост президента Дмитрий Медведев одобрил увеличение президентский срок с четырех до шести лет, а депутатских — с четырех до пяти лет.

После окончания срока Медведева, народ проголосовал за кандидатуру Владимира Путина. Он также в 2014 году внес еще одни правки в Конституцию. Согласно изменения, у президента появились полномочия назначать прокуроров в регионах (раньше они принадлежали Генпрокурору). Из Конституции также исключили все упоминания о Высшем Арбитражном Суде.