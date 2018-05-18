В Донбассе обстреляли съемочную группу ВГТРК. Ранен звукооператор Игорь Уклеин, сообщили ведущие программы «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1».

«Под обстрел попала съемочная группа нашего корреспондента Александра Сладкова, ранен звукооператор Игорь Уклеин. Тот самый обстрел, в котором погиб командир бригады «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным “Мамай”», — заявили в прямом эфире.

Ранее «Союз добровольцев Донбасса» сообщил о гибели в самопровозглашенной Донецкой республике командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева. Как сообщают представители движения, он приехал в Донбасс в 2014 году.

Ранее на позициях, где находится батальон «Пятнашка», обстреляли машину председателя партии «Родина» Алексея Журавлева, несмотря на объявленное перемирие. В результате инцидента никто не пострадал.

Весной 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, после чего Луганская и Донецкая народные республики объявили о своей независимости. Украинские власти начали проводить военные операции. В результате конфликта, по данным ООН, пострадали десятки тысяч человек.